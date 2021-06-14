Украина назвала два условия для запуска «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия для запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы», — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба добавил, что запуск газопровода — это угроза не только для экономики Украины, но и для ее безопасности.

Ранее в июне дипломат заявил о готовности Киева вести переговоры с США о компенсации в случае запуска «Северного потока-2». «Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат», — сказал он в интервью немецкому изданию Welt.

10 июня оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершено. В компании отметили, что 4 июня закончилась трубоукладка, а 10 июня был сделан захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки пока продолжаются.