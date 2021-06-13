Украина захотела получить от США компенсацию после запуска «Северного потока-2»

Глава Министерства иностранных дел Украины заявил о готовности Киева вести переговоры с США о компенсации в случае запуска «Северного потока-2». Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью немецкой газете Die Welt.

По словам главы ведомства, решимость США компенсировать потери Украине существенно выросла. Поэтому Киев готов рассмотреть соответствующее предложение. «Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат», — сообщил он в интервью немецкому изданию Welt, отметив, что газопровод представляет «угрозу безопасности» для Украины.

Ранее США потребовали от Германии обеспечить «целостность Украины» в связи с предстоящим началом эксплуатации «Северного потока-2». Госсекретарь Энтони Блинкен также заявил, что Соединенные Штаты будут готова предоставить Украине газ, если Россия в поставках откажет.