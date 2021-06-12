В России оценили заявление Украины о войне из-за «Северного потока-2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о том, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» повысит риск полномасштабной войны. Его слова приводит газета «Взгляд».

Пушков заявил, что украинская сторона ничего не поняла и ничему не научилась. «Вместо того, чтобы договариваться с Россией относительно сохранения части украинского транзита, они продолжают отыгрывать партию угроз и запугивания западных стран "Северным потоком-2"», — сказал он.

По его словам, из Киева часто звучат «неумные и безответственные заявления», цель которых заключается в нагнетании обстановки. Он добавил, что слова Витренко являются примером характерного для Украины примитивного давления, которое она использовала по вопросу о сооружении газопровода.

«Но эту битву Украина уже проиграла, хотя давление с ее стороны было сильным. Теперь Киев добивается принятия мер против введения в действие уже построенного газопровода», — заявил сенатор.

Ранее Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может отрицательным образом сказаться на прозападном настрое многих стран Восточной Европы. Руководитель «Нафтогаза» считает, что завершение проекта будет означать, что «пророссийская позиция продвигается за счет Запада». По его словам, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны».

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.