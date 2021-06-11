На Украине предсказали начало полномасштабной войны из-за «Северного потока-2»

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может отрицательным образом сказаться на прозападном настрое многих стран Восточной Европы. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Витренко на этой неделе посетил Вашингтон. Он попытался убедить американских законодателей принять новые меры против газопровода.

Руководитель «Нафтогаза» считает, что завершение проекта будет означать, что «пророссийская позиция продвигается за счет Запада». По его словам, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны».

Для Киева выгодно продолжать транзит газа в Европу через украинскую территорию. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что убытки из-за прекращения транзита газа через Украину составят 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, страна потеряет еще 2-3 миллиарда из-за роста стоимости газа — его транспортировка из Евросоюза подорожает.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.