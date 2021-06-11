Германия рассказала о важном решении США по «Северному потоку-2»

Решение США не вводить новые санкции против газопровода «Северный поток-2» было важным. Об этом заявил политический директор МИД Германии Йенc Плетнер, передает РИА Новости.

Дипломат заявил, что проект остался целесообразным для Европы с точки зрения энергетической политики. Он подчеркнул необходимость развеять опасения, связанные с газопроводом.

Плетнер также напомнил, что стороны должны придерживаться соглашения о продолжении транзита газа в Европу через Украину до 2024 года. Документ был подписан Москвой и Киевом в 2019 году при посредничестве Евросоюза и Германии. «Это совместный договор, и мы ожидаем, что все его стороны будут также его соблюдать», — отметил дипломат. Он рассказал о готовности Берлина посодействовать продлению соглашения.

Для Киева выгодно продолжать транзит газа в Европу через украинскую территорию. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что убытки из-за прекращения транзита газа через Украину составят 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, страна потеряет еще 2-3 миллиарда из-за роста стоимости газа — его транспортировка из Евросоюза подорожает.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начнут заполнять газом уже 11 июня.