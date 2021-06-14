В Госдуме понадеялись на отказ от передачи акций «Северного потока-2» Украине

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный понадеялся на отказ от передачи акций международного оператора «Северного потока-2» Украине. Его слова передает ТАСС.

«Никто им ничего продавать не будет, я так надеюсь, по крайней мере», — заявил политик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что Украина сможет заработать на российском газопроводе, если после его запуска ей передадут часть акций компании-оператора. «Мы понимаем, что "Северный поток-2" может быть выгоднее для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником, дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», — заявил украинский политолог Руслан Бортник.

10 июня оператор Nord Stream 2 AG рапортовал, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершено. В компании отметили, что 4 июня закончилась трубоукладка, а 10 июня был сделан захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки пока продолжаются.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом уже 11 июня.