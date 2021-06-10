В офисе Зеленского констатировали зависимость армии Украины от топлива из России

В случае отказа от поставок топлива из России и Белоруссии украинская армия может на месяц-два потерять боеспособность. Таким образом в эфире телеканала «Украина 24» советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович констатировал зависимость страны от российского горючего. Его слова передает РИА Новости.

«У России и Белоруссии мы закупаем 70 процентов топлива. Это же топливо и для вооруженных сил на самом деле. То есть, мы можем принципиально сказать "нет" и останемся на месяц, на два без топлива в Вооруженных силах Украины», — ответил Арестович на вопрос журналистов о необходимости разрыва отношений с Москвой и Минском.

Он также подчеркнул, что если государство заботится о собственных перспективах о народе, то должно проводить ревизию внешних отношений и оставить те, которые необходимы стране. Советник напомнил, что в истории множество примеров, когда конфликтующие страны не разрушали отношения окончательно, в том числе торговые.

В мае глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон подсчитал убытки, которые грозят стране после запуска «Северного потока-2». По его подсчетам, 1,5 миллиарда долларов составят убытки из-за прекращения транзита и еще 2-3 миллиарда — из-за роста стоимости газа для Украины, потому что подорожает его транспортировка из ЕС.