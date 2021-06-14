Пушков призвал переименовать МХАТ после выступления Бузовой

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал переименовать Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького после того, как певица Ольга Бузова сыграла на его сцене в спектакле «Чудесный грузин». Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Так сенатор отреагировал на соответствующую запись в Telegram, в которой Бузову назвали «звездой МХАТа».

«"Звезда МХАТа Бузова" звучит чудовищно, даже при всем сарказме этого словосочетания. Пора переименовывать театр», — выразил мнение Пушков.

Ранее 14 июня Бузова расплакалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» и поругалась с комментатором Дмитрием Губерниевым. Сначала он спросил Бузову, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса. После того как телеведущая не смогла ответить на вопрос, он уточнил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Эти слова довели Бузову до слез.

Перед этим Пушков высмеял участие Бузовой в спектакле. Он опубликовал шутку о том, что Большой театр оценил интерес публики к участию Бузовой в спектакле и решил пригласить писателя Дмитрия Быкова на роль маленького лебедя в балете «Лебединое озеро».