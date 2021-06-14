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Пушков призвал переименовать МХАТ после выступления Бузовой

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал переименовать Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького после того, как певица Ольга Бузова сыграла на его сцене в спектакле «Чудесный грузин». Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Так сенатор отреагировал на соответствующую запись в Telegram, в которой Бузову назвали «звездой МХАТа».

«"Звезда МХАТа Бузова" звучит чудовищно, даже при всем сарказме этого словосочетания. Пора переименовывать театр», — выразил мнение Пушков.

Ранее 14 июня Бузова расплакалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» и поругалась с комментатором Дмитрием Губерниевым. Сначала он спросил Бузову, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса. После того как телеведущая не смогла ответить на вопрос, он уточнил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Эти слова довели Бузову до слез.

Перед этим Пушков высмеял участие Бузовой в спектакле. Он опубликовал шутку о том, что Большой театр оценил интерес публики к участию Бузовой в спектакле и решил пригласить писателя Дмитрия Быкова на роль маленького лебедя в балете «Лебединое озеро».

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