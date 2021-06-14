Губерниев довел Бузову до слез фразой из книги про Карлсона

Певица и телеведущая Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» и поругалась со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым из-за фразы из книги про Карлсона.

Артистка стала гостьей программы «Все на матч», где она выступила с речью в поддержку сборной России, проигравшей Бельгии (0:3) на старте Евро-2020, а затем устроила спор с комментатором. Сначала Губерниев спросил Бузову, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса. После того как телеведущая не смогла ответить на вопрос, он уточнил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?»

Эти слова довели Бузову до слез. «Коньяк? Вам показать мою фигуру? Вы издеваетесь? Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь… Я перенесла операцию сложнейшую!» — сказала телеведущая.

Губерниев попытался отшутиться. Уточнил, что фразу про коньяк сказал Карлсон Фрекен Бок в книге «Малыш и Карлсон». Однако Бузова больше не захотела его слушать. «Мне неинтересно. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно и не мужчина!» — сказала она.

Ранее телеведущая и блогерша Ксения Собчак выпустила пародию на театральное выступление певицы и ведущей Ольги Бузовой, сыгравшей певицу кабаре Бэллу Шанталь в спектакле МХАТа имени Горького «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. В ролике Собчак сыграла роль Бузовой, которую будто бы критикует режиссер. По сюжету пародии, певицу просят сыграть «огонь на заводе», который должен потушить Сталин.