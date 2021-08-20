Бузова высмеяла скандал с Губерниевым провокационной футболкой

Телеведущая и певица Ольга Бузова провела репетицию выступления на музыкальном конкурсе «Новая волна» в провокационной футболке с надписью «Где мой коньяк?». Фотографиями артистка поделилась в своем Instagram.

Певица провела репетицию в провокационной футболке, на которой написано «Где мой коньяк?». Так Бузова высмеяла скандал со спортивным журналистом, комментаторов Дмитрием Губерниевым, который в ходе интервью с артисткой на телеканале «Матч ТВ» обвинил ее в злоупотреблении алкоголем, спросив, перестала ли она пить коньяк по утрам. В свою очередь, Бузова обвинила собеседника в хамстве и высказывании оскорблений.

Комментатор оценил наряд, который выбрала Бузова для репетиции, обратившись к подписчикам своего Telegram-канала. «Я так и не понял, перестала или не перестала?» — написал он.

Ранее Бузова назвала последствия мужских измен для здоровья женщин. По ее мнению, неверный партнер забирает у своей девушки «кусочек самооценки».

14 июня Губерниев довел Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», в которой она поддержала сборную России по футболу. Журналист спросил артистку, какая школа ей ближе: российская — с требованиями Станислава Черчесова — или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Бузова не дала ответ Губерниеву, на что он процитировал книгу «Малыш и Карлсон», уточнив: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» В итоге артистка не сдержала слез. Позднее комментатор извинился перед Бузовой.