Бузова назвала последствия мужских измен для здоровья женщин

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что поступки неверных мужчин негативно влияют на здоровье женщин, которым они изменяют. О последствиях мужского предательства она рассказала в эфире собственного подкаста «Бузова шоу».

В рамках подкаста телеведущая пообщалась с ресторатором, который открыто признается, что всегда изменяет своим возлюбленным, потому что со временем у него пропадает сексуальное влечение к партнершам. На это Бузова ответила, что во время неверности мужчина всегда забирает у своей девушки «кусочек самооценки».

«Здоровье, между прочим, вы забираете. Потому что сколько примеров, когда женщина страдает от того, что муж ей изменяет, а потом заболевает страшными-страшными [недугами]», — сказала певица. Она объяснила, что все болезни начинаются из-за того, что женщины сильно нервничают, когда мужчины изменяют им.

В январе Бузова сообщила подписчикам, что рассталась с возлюбленным, блогером и рэпером Давидом Манукяном (Давой). Позже она отмечала, что молодой человек изменял ей и даже поднимал руку на нее.

В конце того же месяца Бузова попала в подмосковную клинику Verba Mayr из-за проблем со здоровьем. «Проблема в том, что я не могу ни есть, ни спать», — пояснила исполнительница.