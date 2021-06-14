Губерниев извинился перед Бузовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев попросил прощения у певицы и телеведущей Ольги Бузовой за то, что довел ее до слез в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Извинения он принес в своем Telegram-канале.

Губерниев заявил, что он не ставил перед собой цель обидеть артистку. «Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! <...> Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира!» — написал он.

Комментатор также поблагодарил Бузову за поддержку российского футбола и отечественного театра и отметил, что в эфире артистка «держалась стойко».

Ольга Бузова стала гостьей программы «Все на матч», где она выступила с речью в поддержку сборной России, проигравшей Бельгии (0:3) на старте Евро-2020. Губерниев спросил артистку, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса. После того как телеведущая не смогла ответить на вопрос, он уточнил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Эти слова довели Бузову до слез. Губерниев попытался отшутиться. Уточнил, что фразу про коньяк сказал Карлсон Фрекен Бок в книге «Малыш и Карлсон». Однако Бузова больше не захотела его слушать.