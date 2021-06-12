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В Совфеде высмеяли участие Бузовой в спектакле МХАТа

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Совфеде высмеяли участие российской поп-певицы Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТ имени Горького. Член Совета Федерации Алексей Пушков вновь прокомментировал новость в своем Telegram-канале.

Он опубликовал шутку о том, что Большой театр оценил интерес публики к участию Бузовой в спектакле, и решил пригласить писателя Дмитрия Быкова на роль маленького лебедя в балете «Лебединое озеро».

«Так называемый поиск "новых смыслов" зачастую приводит к тому, что на сцене остаются лишь бездарность, пошлость и отсутствие всякого смысла», — заявил сенатор.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев выступил в защиту Бузовой, которую начали активно критиковать после объявления о ее участии в спектакле. По его словам, история успеха Бузовой в том, что она добилась всего тяжелым трудом.

О том, что Бузова появится на сцене МХАТ имени Горького, стало известно 6 июня. Артистка заявила в соцсетях, что в новой постановке будет «играть и петь». В свою очередь художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что в спектакле ведущая будет играть «фактически саму себя». «Она — феномен, который живет во время Instagram, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями», — пояснил он.

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