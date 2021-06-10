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Пушков потребовал от Украины компенсацию за переданные ей русские земли и порты

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Украине не стоит надеяться на получение от России «репараций», вместо этого от нее можно потребовать выплаты компенсации за переданные ей земли, которые никогда не были украинскими, а также за построенные во времена Российской империи и СССР порты на Черном море. Об этом в четверг, 10 июня, у себя в Twitter написал сенатор Алексей Пушков.

«За Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Эти земли никогда не были украинскими. И все порты на Черном море были построены русскими», — пояснил политик.

Ранее сообщалось, что Украина назвала условием для пересмотра отношений с Россией выплату компенсаций за вооруженный конфликт в Донбассе. Об этом говорится в стратегии внешнеполитической деятельности в 2021-2024 годах, которую утвердило правительство республики.

Кроме того, внешнеполитическая стратегия закрепляет стремление Киева к интеграции с Евросоюзом и НАТО и предполагает комплекс мер по обеспечению национальной безопасности в Черноморском и Балтийском регионах.

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