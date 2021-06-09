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Россия подала ноту протеста Украине из-за националистов

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Посольство России в Киеве подало ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины из-за действий группировки националистов. Об этом сообщает ТАСС.

После инцидента с возложением цветов к памятнику Александру Пушкину российская сторона отметила, что полиция не защитила дипломатов от националистов. Сотрудники посольства подчеркнули, что действия украинцев нарушили Венскую конвенцию о консульских сношениях, согласно которой принимающая сторона обязана обеспечивать свободу и безопасность представителей дипмиссий.

«Мы потребовали разобраться в ситуации, провести расследование и информировать нас о его результатах», — заявили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что группа украинских националистов устроила провокацию против сотрудников российского консульства во Львове, когда они решили возложить цветы к памятнику Пушкину по случаю 222-й годовщины со дня рождения поэта. Сотрудники консульства покинули место инцидента, чтобы не разжигать конфликт. Во время перепалки украинская полиция находилась неподалеку, однако в происходящее не вмешивалась.

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