Националисты устроили провокацию против российских дипломатов во Львове

Группа украинских националистов устроила провокацию против сотрудников российского консульства во Львове, когда они решили возложить цветы к памятнику Александру Пушкину. Видеозапись инцидента публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как украинцы не дают дипломатам подойти к монументу, попутно осыпая их вопросами о принадлежности Крыма, войне в Донбассе, а также оскорблениями и националистическими лозунгами. В заключение они предлагают россиянам отнести цветы к памятнику «героям АТО».

Сотрудники консульства покинули место инцидента, чтобы не разжигать конфликт. Как отмечает телеканал, во время перепалки украинская полиция находилась неподалеку, однако в происходящее не вмешивалась. В результате конфликта никто не пострадал.

Ранее представители нескольких националистических группировок во Львове избили уличных музыкантов из-за песен на русском языке, а после публично призвали «насиловать московских сук». «Таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески», — прокомментировали нападавшие свой поступок.