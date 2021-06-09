Украина назвала условием пересмотра отношений с Россией выплату компенсаций

Украина назвала условием для пересмотра отношений с Россией выплату компенсаций за вооруженный конфликт в Донбассе. Об этом сообщает «Страна.ua».
Правительство утвердило Стратегию внешнеполитической деятельности в 2021-2024 годах. В ней сказано, что Украина будет добиваться прекращения вооруженного конфликта и возвращения территорий. До этого момента предполагается сокращать зависимость от торговли с Россией.
В дальнейшем отношения двух стран могут перейти от конфронтации к «мирному сосуществованию», но для этого должны быть выполнены несколько условий, говорится в стратегии.
Это «прекращение Российской Федерацией агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный Украине вследствие временной оккупации территорий». Москва также должна отказаться от вмешательства во внутренние дела Украины, отмечается в документе.
Кроме того, внешнеполитическая стратегия закрепляет стремление Украины к интеграции с Евросоюзом и НАТО и предполагает комплекс мер по обеспечению национальной безопасности в Черноморском и Балтийском регионах.