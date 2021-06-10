Пушков жестко раскритиковал идею Бузовой поучаствовать в спектакле МХАТа

Член Совета Федерации Алексей Пушков жестко раскритиковал идею певицы Ольги Бузовой поучаствовать в спектакле МХАТа о молодом Иосифе Сталине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Любители театра, несомненно, уже "предвкушают" появление Ольги Бузовой, "несущей смысл" (по убеждению худрука театра), на сцене МХАТа. То, что какой либо смысл и эта "актриса" — понятия противоположные, всем было известно и прежде», — заявил сенатор.

По его словам, репетиция Бузовой в театре продемонстрировала отсутствие у нее голоса. Пушков заключил, что слушать ее «невыносимо», в творчестве певицы нет «ни смысла, ни голоса».

О том, что Бузова появится на сцене МХАТ имени Горького, стало известно 6 июня. Артистка заявила в соцсетях, что в новой постановке будет «играть и петь». В свою очередь художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что в спектакле ведущая будет играть «фактически саму себя». «Она — феномен, который живет во время Instagram, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями», — пояснил он.