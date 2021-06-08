Соловьев вступился за Бузову из-за ее участия в спектакле о Сталине

Телеведущий Владимир Соловьев выступил в защиту ведущей Ольги Бузовой, которую начали активно критиковать после объявления о ее участии в спектакле «Чудесный грузин», посвященном биографии Иосифа Сталина, в постановке МХАТа имени Горького. Он вступился за певицу в эфире на YouTube-канале «Соловьев Live».

«А чего все домотались до Бузовой? Мне Бузова не нравится совсем, но она не Даня Милохин. Мне непонятно, почему его пригласили на ПМЭФ», — отметил Соловьев.

По его словам, история успеха Бузовой в том, что она добилась всего тяжелым трудом. «Ни тебе крестного, ни тебе папы — бывшего мэра, ни тебе мамы-сенатора, ни тебе друзей, которым можно пожаловаться, ни тебе олигархов в окружении», — подчеркнул ведущий.

Соловьев заметил, что Бузова родилась в простой небогатой семье и сама добивалась всего, без чьей-либо помощи. «Она своим трудом шла, шла, шла. Мне совершенно не нравится, что она делает. Но вот стоило ей получить роль в МХАТ и все сразу начали: "Вы что с ума сошли? Как это возможно?"» — удивился он.

Ведущий уверен, что актерам стоит оставить «при себе право на сомнение» и не лишать Бузову шанса на то, что у нее получится хорошая роль в постановке. «Когда вы все лезете в телеведущие, а из себя не представляете ничего? Сыграйте хоть раз умного человека. Чего вы набросились на девочку!» — заключил Соловьев.

О том, что Бузова появится на сцене МХАТ имени Горького, стало известно 6 июня. Артистка заявляла, что в новой постановке будет «играть и петь». Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что в спектакле ведущая будет играть «фактически саму себя». На сайте МХАТ указано, что постановка «Чудесный грузин» затрагивает «острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя».