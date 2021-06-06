Раскрыт размер гонорара Бузовой за роль в спектакле о молодом Сталине

Российская телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина и получит за эту роль почти полмиллиона рублей. Размер гонорара звезды раскрыт в контракте, опубликованном на портале госзакупок.

Согласно приведенному договору, общая сумма вознаграждения Бузовой составит 446 810 рублей. Из них 212 766 рублей она получит за репетиционный период и 234 044 рубля — за выступление на сцене. Контракт предполагает, что телеведущая сыграет в спектакле дважды и за каждый выход получит по 117 тысяч рублей.

О том, что Бузова появится на сцене МХАТ имени Горького, стало известно 6 июня. Артистка заявила в соцсетях, что в новой постановке будет «играть и петь». В свою очередь художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что в спектакле ведущая будет играть «фактически саму себя». «Она — феномен, который живет во время Instagram, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями», — пояснил он.