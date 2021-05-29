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Гримерку Бузовой окропили святой водой и отдали ее бывшему возлюбленному

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Один из кураторов шоу «Дом-2» и его бывший участник Андрей Черкасов рассказал в интервью сайту Teleprogramma.pro, что бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян (Дава) получил гримерку своей бывшей спутницы после ее ухода из проекта.

Однако перед этим организаторы приложили все усилия, чтобы «выселить» любые намеки на прежнюю хозяйку будуарной комнаты, рассказал Черкасов. «Фишка состоит в том, что Давид займет гримерную комнату, которая некогда принадлежала Ольге Бузовой. Мы вычищали, вымывали эту гримерку святой водой, чтобы Давид даже не почувствовал аромат бывшей возлюбленной», — сказал он.

Также Черкасов допустил, что Манукян может столкнуться с критикой со стороны поклонников Бузовой. «Конечно, но Давиду же к этому не привыкать. И я думаю, что он все прекрасно понимает», — сказал он.

Ранее Манукян объяснил, что решение стать ведущим реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю» не связано с певицей и ему все равно, как она относится к этому назначению. При этом Дава подчеркнул, что не хотел бы обсуждать то, что Бузова провела на проекте 17 лет: сначала в качестве участницы, а потом в роли ведущей.

Манукян стал одним из основных ведущих «Дома-2» наравне с коллегами. Планировалось, что Бузова будет вести перезапуск реалити-шоу на «Ю», но в апреле она объявила об отказе от продолжения участия в проекте. Неофициально утверждалось, что против перехода ведущей могли выступить на ТНТ.

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