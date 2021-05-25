Бывший возлюбленный Бузовой станет ведущим «Дома-2»

Бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян (Дава) станет ведущим реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе канала.

Отмечается, что Дава приступил к съемкам на проекте. Выпуски телешоу с его участием планируют показывать в эфире уже с 1 июня. При этом Манукян будет одним из основных ведущих «Дома-2», наравне с коллегами.

Ранее участницей и ведущей «Дома-2» долгие годы была сама Бузова. В апреле этого года она подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу на канале «Ю». Неофициально утверждалось, что против участия Бузовой в проекте могли выступить на ТНТ и что ей якобы заплатили 30 миллионов рублей. Однако другие источники утверждают, что деньги в этой истории не фигурировали.

При этом после ухода с «Ю» ведущая получила новое собственное шоу на телеканале ТНТ. Рабочее название новой программы — «Селебрити». Согласно формату шоу, к Бузовой в гости будут приходить звезды российского шоу-бизнеса, кино и спорта и участвовать во всевозможных игровых активностях и рассказывать истории из личной жизни.