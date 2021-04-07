Дава рассказал о несбывшихся планах купить для Бузовой дом

Рэпер и блогер Давид Манукян, известный как Дава, рассказала о своих несбывшихся планах купить дом. Артист планировал приобрести недвижимость во время отношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой и поселиться там вместе с ней. Об этом сообщает «Собеседник».

По словам Манукяна, он хотел создать с Бузовой семью и предпринимал для этого определенные шаги. «Искал варианты, даже ездил смотреть участок», — пояснил блогер. Однако вскоре ситуация изменилась — пара рассталась.

Блогер подчеркнул, что не оставил мечту о загородном доме. Он хочет сам построить его и оборудовать всем необходимым, включая студию звукозаписи. Дава отметил, что для достижения целей «необходимо отправлять мысли в космос».

В январе журналисты выяснили, что Манукян задолжал крупную сумму денег и что на его имущество наложен арест. В 2015 году блогер в качестве застройщика заключил договоры с двумя риелторами и получил от них деньги за квартиру в строящемся доме. Манукян не выполнил своих обязательств, и риелторы стали искать способы взыскать с него долги.

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