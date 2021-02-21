Бузова прокомментировала разрыв с Давой и назвала его родным человеком

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала свой разрыв с блогером и рэпером Давидом Манукяном, известным как Дава, и назвала его родным человеком. Своими откровениями звезда поделилась с подписчиками в сторис на своей странице в Instagram.

Бузова призналась, что переживает непростой период в своей жизни, ей тяжело, поэтому она не появляется в телепрограммах, не говорит о своих личных переживаниях, поскольку «чтобы адекватно все объяснить, должно пройти время». Она не стала раскрывать подробностей конфликта с Давой, отметив при этом, что «виноваты, конечно, оба».

«Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился. <...> Не каждый человек может признать свою вину, свою ошибку. Другой обижается и так по кругу. Знаете, снежным комом наваливаются проблемы и какой-то замкнутый круг получается. Иногда люди думают, что порой легче вырваться из этого круга, чтобы не страдать», — рассуждала Бузова.

По словам телеведущей, она в течение двух лет была верна и предана Даве, поддерживала его, дарила ему свою любовь, ласку, заботу и внимание. «Для меня он стал очень родным человеком, несмотря на то, что потом стало происходить», — призналась Бузова. «Я надеюсь, что ты будешь счастлив», — заключила она.

Ольга Бузова объявила о расставании с Давой в январе 2021 года. Тогда телеведущая назвала себя «свободной девушкой» и попросила подписчиков не задавать ей вопросов об их отношениях. Позже она опубликовала часть нецензурной переписки с блогером в WhatsApp, в которой назвала его чудовищем.