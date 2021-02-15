Бывший возлюбленный Бузовой порассуждал о любви и предательстве

Бывший возлюбленный телеведущей и певицы Ольги Бузовой рэпер и блогер Давид Манукян, известный как Дава, в эфире телешоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1», в котором он принимает участие, порассуждал о любви и предательстве. Выпуск программы опубликован на YouTube-канале вещателя.

В последнем выпуске шоу блогер разоткровенничался. По его словам, он понял, что больше не хочет любви, «мне так проще, у меня не складывается». Манукян выразил мнение, что любовь — это уважение друг к другу и доверие, а «там где есть ложь, манипуляции грязные» — любви нет.

«Ты открываешься человеку всей душой, а он идет и выливает негатив на тебя. Для меня это предательство. Я чувствую боль», — поделился эмоциями артист, добавив, что будет «танцевать с раненой душой».

Ольга Бузова объявила о расставании с Давой в январе 2021 года. Тогда телеведущая назвала себя «свободной девушкой» и попросила подписчиков не задавать ей вопросов об их отношениях. Позже она опубликовала часть нецензурной переписки с блогером в WhatsApp, в которой назвала его чудовищем.