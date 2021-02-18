Никас Сафронов предложил создать кладбище для Бузовой и ее друзей

Художник Никас Сафронов предложил создать отдельное кладбище для певицы и телеведущей Ольги Бузовой и ее друзей. Так он прокомментировал идею шоумена Стаса Барецкого создать кладбище для звезд, его слова приводит «Пятый канал».

Сафронов назвал предложение Барецкого абсурдным и непонятным, предположив, что некоторые знаменитости не захотят быть захоронены рядом друг с другом.

«Звезда звезде рознь <...>Тогда для шоу-бизнеса надо какое-то кладбище: там Бузова и рядом с ней ее друзья», — отметил художник. В качестве примера он привел советских актеров и режиссеров, которые, по его мнению, не хотели бы оказаться на одном кладбище со звездой.

«Я не думаю, что, дай Бог ему долгих лет жизни, Никита Сергеевич [Михалков] захочет быть похоронен рядом с [Ольгой] Бузовой. Это разные совершенно уровни. Это звезда "Дома-2" и есть звезды настоящие, как Василий Лановой или [Олег] Табаков», — заявил художник. Затем Сафронов напомнил о советской традиции, согласно которой прах великих государственных деятелей захоранивали в кремлевской стене, а народных художников — на Новодевичьем или на Ваганьковском кладбище.

Художник заключил, что в итоге все запутаются, «кто звезда, кто не звезда», и «передерутся все друг с другом еще при жизни».

Так Сафронов отреагировал на предложение шоумена Стаса Барецкого создать кладбище для звезд российского шоу-бизнеса. Музыкант, который является главой «Союза профессиональных ритуальных агентов», пообещал вынести свою инициативу на рассмотрение в Госдуму. Он пояснил, что специальное кладбище для артистов может быть оборудовано танцплощадкой, где будет звучать «жизнеутверждающая эстрадная музыка».