Стас Барецкий предложил создать для российских звезд кладбище с танцплощадкой

Шоумен Стас Барецкий предложил создать кладбище для звезд российского шоу-бизнеса. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Музыкант, который является главой «Союза профессиональных ритуальных агентов», пообещал вынести свою инициативу на рассмотрение в Госдуму. Он пояснил, что специальное кладбище для артистов может быть оборудовано танцплощадкой, где будет звучать «жизнеутверждающая эстрадная музыка».

«Последний случай с умершим актером из сериала "След" Олегом Валкманом, у которого не было родственников и деньги на похороны собирали всем миром, еще раз подтвердил правоту моей позиции об открытии кладбищ для артистов», — сказал Барецкий. По его мнению, если государство не в состоянии финансово поддержать артистов во время пандемии коронавируса, то оно должно помочь им достойно организовать похороны.

В декабре 2020 года Барецкий пообещал заняться похоронами продюсера Бари Алибасова, если тот скончается из-за отравления виагрой. Он добавил, что сделает это абсолютно бесплатно на любом кладбище Москвы или Подмосковья.