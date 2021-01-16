Девушка Стаса Барецкого попала с шоуменом в ДТП и пробила головой лобовое стекло

Шоумен Стас Барецкий, известный по участию в группах «Ленинград» и «Елочные игрушки», попал в ДТП в центральном районе Санкт-Петербурга. Как сообщает «Пятый канал», серьезно пострадала девушка, которая ехала вместе с артистом.

Авария произошла вечером 15 января на Воскресенской набережной. Телеканал опубликовал видео, на котором можно разглядеть повреждения автомобиля Барецкого. В результате столкновения машина была серьезна помята.

В комментарии телеканалу он добавил, что девушка по имени Полина была на пассажирском месте и серьезно пострадала. Со слов Барецкого, у нее сломаны обе ноги, а в момент столкновения спутница пробила головой лобовое стекло.

«Вот врезался в Range Rover, ****. Сейчас ждем ГАИшников. Разбил опять все коленки», — сообщил шоумен в ролике и вернулся в авто. Артист планировал дождаться сотрудников ГИБДД, чтобы оформить аварию, а также доставить девушку в больницу.

В ноябре 2020 года Стас Барецкий уже становился участником ДТП, после чего устроил разборки с владельцами других авто. Он пояснил, что тогда шел пешком и переходил дорогу в неположенном месте.

Свои действия артист мотивировал тем, что водители не пропускали его. В связи с этим Барецкий отказался считать себя виноватым в том, что «три машины подряд врезались», резко нажав на тормоза.