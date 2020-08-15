Никас Сафронов раскрыл свои ежемесячные траты

Художник Никас Сафронов рассказал, сколько денег он тратит в месяц. Он раскрыл сумму в беседе с корреспондентом «Телепрограммы».

«Я все деньги, которые зарабатываю — сразу трачу. Не привык откладывать. Могу потратить в месяц миллион, два, пять», — поделился художник. Он уточнил, что для жизни ему нужно немногое — «кусок сыра, бутылка хорошего вина и хлеб», а также мольберт и краски.

Сафронов добавил, что помогает финансово своим родственникам, а также тратит деньги на благотворительность. Художник также подчеркнул, что за время пандемии не уволил ни одного из своих сотрудников, несмотря на то, что его собственный доход сократился.

В мае Сафронов отреагировал на жалобы звезд, которые остались без заработка из-за карантина. Художник выразил уверенность в том, что хорошо зарабатывающий человек обязан откладывать средства. «Я в свое время подстраховался и сейчас использую те ресурсы, которые раньше отложил», — отметил Сафронов.