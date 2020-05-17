Сафронов рассказал о сексе с Ветлицкой под наркотиками

Художник Никас Сафронов рассказал про секс с певицей Натальей Ветлицкой. Он раскрыл подробности в эфире передачи «Секрет на миллион», опубликованном на YouTube.

«Была такая история в начале 90-х. Мы познакомились на какой-то вечеринке, она пришла ко мне и что-то там у нас... При том не я был инициатором, скорее, более она», — заявил Сафронов, добавив, что при этом сам «всегда готов искуситься». Он подчеркнул, что не был влюблен в певицу.

Художник поведал, что во время их встречи Ветлицкая употребляла наркотики, «какую-то травку». «После этого я не мог заснуть», — отметил он.

По словам Сафронова, после пары встреч он более не общался с Ветлицкой. В той же передаче художник рассказал, как получил 320 тысяч долларов за порезанный палец.

Наталья Ветлицкая наиболее известна по хитам «Я останусь с тобой», «Посмотри в глаза» и «Но только не говори мне». В 2019 году она сообщила о своем возвращении на сцену после долгого перерыва — артистка не выступала с 2006 года.

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