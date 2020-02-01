Ветлицкая посоветовала хейтерам изучать математику

Бывшая солистка музыкальной группы «Мираж» Наталья Ветлицкая рассказала о первом выступлении на сцене с 2006 года. Этим она поделилась с подписчиками в Instagram.

По словам певицы, возвращаться на сцену спустя долгое время оказалось непросто. «По сути это, как с нуля все построить, но только уже в новых незнакомых условиях», — написала Ветлицкая.

Однако она призналась, что получила огромную поддержку и помощь многих людей. Ветлицкая также ответила на заявления СМИ, которые указывали, что последнее выступление певицы было 25 лет назад. «И в Испанию я поехала в 2013, а не 15 лет назад. Изучайте математику!», — посоветовала артистка.

После длительного перерыва Ветлицкая выступила на сцене в московском «Крокус Холле» в честь 50-летнего юбилея певца Дмитрия Маликова. Концерт Ветлицкой раскритиковали ряд СМИ и пользователей сети, отметив, что артистка потеряла форму и пела под фонограмму.

В прошлом году Ветлицкая сообщила о своем возвращении на сцену после долгого перерыва. По некоторым данным, в 2020 году пройдет несколько масштабных концертов и гастрольный тур певицы.

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