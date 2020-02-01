Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.

«Мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок начиная с сегодняшнего дня», — написала она. По словам Соколовой, это связано с проблемами со здоровьем у певицы. Артистка получила травмы в автоаварии в 2019 году.

Менеджер принесла извинения организаторам за отмену предстоящих концертов и поклонникам, планировавшим посетить выступления МакSим. Соколова добавила, что обещанная новая песня «Преданным» все равно выйдет в ближайшее время, но других мероприятий и треков не планируется.

В декабре 2019 года МакSим объявила о помолвке. Артистка выложила селфи с кольцом на пальце, заявив, что «сказала "да"». Исполнительница не раскрыла личность сделавшего ей предложение.

23 апреля 2019 года стало известно, что Абросимова попала в ДТП за рубежом по пути в аэропорт. Причиной аварии стало пробитое колесо. Утверждалось, что в результате МакSим перенесла краткосрочную потерю памяти.

МакSим — 36-летняя певица из Казани. В ее дискографии шесть студийных альбомов. Последняя пластинка «Полигамность» вышла в 2018 году. Два года (2008 — 2010) была в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцевым, от которого родила дочь Александру. В 2014-м она родила дочь Марию от бизнесмена Антона Петрова, но их отношения распались год спустя.

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