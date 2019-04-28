Представитель МакSим рассказала о потере памяти у певицы

Состояние российской певицы Марины Максимовой, известной под псевдонимом МакSим, улучшается. О самочувствии артистки в интервью телеканалу «Звезда» рассказала ее представитель и PR-директор Маргарита Соколова.

«Была краткосрочная потеря памяти после удара головой, но сейчас все восстанавливается», — сообщила она и уточнила, что в ближайшие дни певицу планируют перевезти в Москву. По словам Соколовой, МакSим идет на поправку и у нее прекрасное настроение.

О том, что певица попала в ДТП, стало известно 23 апреля. Она ехала в сторону аэропорта, торопясь на рейс в Москву, чтобы успеть на съемки клипа «Абонент недоступен». Позднее сообщалось, что авария произошла за границей, ее причиной стало пробитое колесо.

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