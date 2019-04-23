Появились подробности о состоянии МакSим после аварии

Маргарита Соколова, представительница российской певицы Марины Максимовой, известной под псевдонимом МакSим, подробно рассказала о состоянии артистки после ДТП. Ее слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Как отметила Соколова, авария случилась за границей, причиной ее стало пробитое колесо: «Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр». По словам менеджера певицы, МакSим получила большое количество ушибов, но жизненно важные органы не задеты. «Надеюсь, уже через несколько дней она будет сама способна комментировать свою сложную ситуацию», — заключила Соколова.

О ДТП, в котором пострадала исполнительница, стало известно 23 апреля. МакSим ехала в сторону аэропорта, торопясь на рейс в Москву, чтобы успеть на съемки клипа «Абонент недоступен».

Певица обрела популярность благодаря таким трекам, как «Знаешь ли ты», «Ветром стать», «Мой рай» и «Трудный возраст».

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