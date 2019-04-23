Певица МакSим попала в аварию

Российская певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП по дороге в аэропорт. Об этом представительница артистки Маргарита Соколова сообщила в Instagram.

Соколова опубликовала снимки повреждений, полученных Максимовой. На теле певицы видны синяки, сама она лежит под капельницей.

Фото опубликовано @sokllovamargarita

«МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на обратный рейс в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен". Сейчас самое страшное для нас уже позади, ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи», — поведала Соколова.

Ближайшие концерты певицы перенесены на конец мая и июнь.

В мае 2017 года МакSим госпитализировали в Турции из-за боли в области живота. Врачи диагностировали гастрит, Максимову перевезли в московскую больницу.

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