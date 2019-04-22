Вандалы разнесли могилу Осина и сожгли крест

Неизвестные надругались над могилой российского певца Евгения Осина, расположенной на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в понедельник, 22 апреля.

«Сожгли крест, разбили табличку, сломали ограду и нагадили», — говорится в посте. О том, что над могилой артиста надругались, узнала его приемная дочь Евгения Осина, когда пришла на кладбище.

Как передает агентство «Москва» на могиле произошло возгорание. Бывший директор исполнителя Александр Сидоренко предположил, что кто-то «неаккуратно поставил свечку или лампадку, а от нее огонь перекинулся на сухие цветы и венки».

Материалы по теме Упавшая звезда Песни Евгения Осина знает вся страна. Он умер в безвестности и нищете

О смерти Осина стало известно 17 ноября 2018 года. Он скончался у себя дома. В последние годы жизни певец страдал от алкоголизма.

Евгений Осин получил широкую известность в 1990-е благодаря таким хитам, как «А когда на море качка», «Не верю», «Не ходи со мною рядом» и «Плачет девочка в автомате». Он выступал в группе «Браво» в конце 1980-х, после чего начал сольную карьеру. В июле 2018 года сообщалось, что певец решил продать квартиру в Москве из-за финансовых трудностей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



