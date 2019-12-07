Певица МакSим объявила о помолвке

Российская певица МакSим объявила в Instagram о помолвке. Артистка выложила в соцсеть селфи с кольцом на пальце, заявив, что «сказала "да"».

Я сказала «Да»!💕 Фото опубликовано @maksimartist

Исполнительница не раскрыла личность сделавшего ей предложение. На одной из фотографий в посте видна его рука. Помимо этого, певица опубликовала видеозапись салюта.

МакSим — 36-летняя Марина Абросимова из Казани. В ее дискографии шесть студийных альбомов. Последняя пластинка под названием «Полигамность» вышла в 2018 году. В 2008-м она вышла замуж за звукорежиссера Алексея Луговцева, от которого родила дочь Александру. Два года спустя они расстались. В 2014-м она родила дочь Марию от бизнесмена Антона Петрова. С ним артистка так и не обручилась, их отношения распались год спустя.

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