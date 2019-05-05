Попавшая в аварию певица МакSим позвала сященника

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, записала видеообращение к своим поклонникам. Кадры публикует издание «7 дней».

На полуминутном ролике певица говорит, что врачи перевезли ее в Москву. Лицо исполнительницы в кадре не появляется.

Большую часть кадра занимает священник в рясе, сидящий на кровати рядом с Абросимовой и молча улыбающийся.

23 апреля стало известно, что Абросимова попала в аварию по пути в аэропорт. ДТП произошло за границей, причиной стало пробитое колесо. Сообщалось, что в результате инцидента МакSим перенесла краткосрочную потерю памяти.

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