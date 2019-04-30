Попавшая в аварию певица МакSим обратилась к поклонникам

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Марина Максимова

Попавшая в ДТП певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, записала аудиообращение фанатам. Запись опубликована в Instagram ее представительницы Маргариты Соколовой.

Фото опубликовано @sokllovamargarita

Артистка поблагодарила поклонников за помощь, подарки и хорошее отношение. «Я надеюсь, что скоро мне разрешат вернуться домой. Я выполняю все предписания докторов и иду на поправку. Пока еще болит голова и держится температура, но все становится с каждым днем легче», — добавила МакSим.

Соколова в посте с аудиообращением написала, что певице все еще больно говорить. Она отметила, что к концу недели МакSим могут перевезти в Москву.

23 апреля стало известно, что Абросимова попала в аварию по пути в аэропорт. ДТП произошло за границей, причиной стало пробитое колесо. Сообщалось, что в результате инцидента МакSим перенесла краткосрочную потерю памяти.

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