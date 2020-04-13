Никас Сафронов решил продать три квартиры из-за коронавируса

Российский художник Никас Сафронов решил продать три свои квартиры в Турции из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет StarHit.
Всего у художника восемь квартир в стране. «Продаю квартиры, которые покупал для детей. Одну мне подарили за 120 тысяч евро (примерно 9,7 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»), остальные семь сам приобрел. Недавно появился клиент, который готов купить одну квартиру из трех, но я не могу выехать. Я думаю, что вообще во время коронавируса нужно иметь недвижимость в России — это спокойнее. За рубежом цены падают. Продажа — это вынужденная мера», — поделился с изданием Сафронов.
StarHit сообщает, что недвижимость художника находится на Средиземноморском побережье. Как рассказывает Сафронов, самая главная особенность квартир — вид. Все объекты обошлись художнику в 17 миллионов. По его словам, одну квартиру он продает за 74 тысячи.
Ранее Никас Сафронов сказал, что планировал прописать у себя в квартире знаменитую итальянскую актрису Орнеллу Мути. Она должна была приехать в Москву в апреле этого года, чтобы продлить свой вид на жительство.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения