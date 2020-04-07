Никас Сафронов решил прописать у себя в квартире знаменитую актрису

Российский художник Никас Сафронов рассказал, что планировал прописать у себя в квартире знаменитую итальянскую актрису Орнеллу Мути. Об этом пишет «Московский комсомолец».
«Мы договорились, что она вернется в российскую столицу в апреле — на мой день рождения. И я собирался прописать ее у себя, чтобы она могла продлить свой вид на жительство», — сообщил Сафронов о своем решении в интервью газете. Однако, по его словам, осуществить задуманное помешала эпидемия коронавируса.
Художник добавил, что они с актрисой давно дружат. Мути посещала Москву накануне Нового года: она приезжала специально, чтобы посетить выставку Сафронова и встретить с его приятелями Новый год. «Я тогда собрал узкий круг друзей у себя дома, они с удовольствием общались и фотографировались с Орнеллой», — поделился Никас.
Осенью 2019 года Сафронов заявил, что не планирует судиться с женщиной, по вине которой была затоплена его мастерская в центре столицы. Сумму нанесенного заливом ущерба оценили в 10 миллионов рублей, расходы возместит страховщик.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения