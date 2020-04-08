Никас Сафронов покинул квартиру из-за дня рождения, попал в аварию и разбил лицо

Видео: t.me/tv360ru

Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре Москвы. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал телеканала «360».

«Остановился на светофоре, еще не загорелся зеленый свет, и с огромной скоростью врезается машина каршеринга», — рассказал художник «Пятому каналу». За рулем автомобиля с Сафроновым находился его брат. Они покинули квартиру во время режима самоизоляции, чтобы отправиться за продуктами для праздничного стола в честь дня рождения художника.

В результате ДТП Сафронов ударился головой и разбил лицо — у него шатается зуб, разбита губа, а также не сгибается палец на левой руке.

64-летний художник заявил, что авария произошла по вине заснувшего водителя такси. Его машина врезалась в автомобиль каршеринга, который влетел в машину с Сафроновым. В арендованном автомобиле находились молодой мужчина и девушка, которую госпитализировали с сотрясением мозга.

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