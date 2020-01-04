Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

Модель Марина Рудницкая и ее подруга Татьяна Морозова подозреваются в вымогательстве около 500 тысяч рублей у художника Никаса Сафронова. В связи с этим Таганский суд Москвы на два месяца отправил Рудницкую в СИЗО, а Морозову — под домашний арест, передает ТАСС.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала. Вместо этого она пригрозила выступить с разоблачением на федеральном канале. Свое молчание она оценила примерно в 500 тысяч рублей. Морозова, по сведениям собеседника, выступала посредником между моделью и художником. Обеих женщин взяли с поличным во время передачи средств.

Сафронов нередко оказывается в центре скандалов. В августе 2019 года его мастерскую залила соседка сверху, из-за чего пострадали сотни картин и книги Сафронова.

В 2018 году, вернувшись с персональной выставки в родном Ульяновске, он не досчитался четырех своих полотен стоимостью более восьми миллионов рублей. Полицейские обнаружили четыре картины у бывшего директора Ленинского мемориала, где выставлялось творчество Сафронова, а также еще девять работ художника, который пострадавший в заявлении не указывал.

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