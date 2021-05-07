Бывший возлюбленный Бузовой ответил на просьбы навестить ее в больнице

Бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян (Дава) ответил на просьбы поклонников навестить ее в больнице. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Поклонники блогера попросили навестить Бузову в больнице. «Вы говорите сам, что любовь так важна. Но вот Оля в больнице. Почему не забить на обиды, злость и просто не навестить человека?», — написала одна из фанаток. В ответ Манукян заявил, что даже если бы он это сделал, то об этом бы не узнали.

Ранее Бузова рассказала о своем состоянии после того, как была экстренно госпитализирована и прооперирована в Москве. Звезда попросила прощения у подписчиков за то, что долго не выходила на связь, поскольку долго отходила от наркоза.

О госпитализации Ольги Бузовой 5 мая сообщило издание «СтарХит». По его данным, она была доставлена в больницу с приступом и экстренно прооперировали в Москве под общим наркозом. Подробности о ее состоянии не уточнялись. Сама же знаменитость, обычно активно освещающая свою жизнь в социальных сетях, не публиковала информацию о произошедшем. Позже ее мать заявила, что ничего не знала об экстренной госпитализации дочери.