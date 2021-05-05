Ведущую и певицу Ольгу Бузову экстренно прооперировали в Москве под общим наркозом. Об этом в среду, 5 мая, сообщает «СтарХит».

В настоящее время знаменитость все еще находится на операционном столе, однако подробности о ее состоянии не сообщаются.

Ранее Бузова пожаловалась на тяжелые условия на съемках шоу телеканала НТВ «Маска». Она рассказала, что маска сильно давила ей на голову. После часа в костюме Розовой Пантеры у певицы начинала болеть спина. Также ей приходилось прятать длинные волосы под балаклаву.