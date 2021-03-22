Бузова пожаловалась на тяжелые условия на съемках шоу «Маска»

Телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на тяжелые условия на съемках шоу телеканала НТВ «Маска». О тяготах, с которыми она столкнулась на музыкальной передаче, Бузова рассказала изданию StarHit.

«Самым сложным, наверное, было выступать в тяжелой голове, в которой почти ничего не видно, она весила не меньше пяти килограммов», — посетовала телеведущая. Кроме того, надевая костюм, ей приходилось прятать длинные волосы под балаклаву.

По словам Бузовой, маска сильно давила ей на голову. После часа в костюме Розовой Пантеры у нее начинала болеть спина. «Постоянно запотевали глаза, иногда кружилась голова на сцене от жары, потому что было неимоверно душно, а когда я снимала костюм — меня можно было выжимать», — поделилась телеведущая.

Ранее бывший участник реалити-шоу «Дом-2», ведущей которого была Бузова, Рустам Солнцев упрекнул ее в злоупотреблении спиртными напитками. По его словам, то, что Бузова «регулярно попивает», было заметно еще несколько лет назад.