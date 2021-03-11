Бывший участник «Дома-2» упрекнул Бузову в пьянстве

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал, что бывшая ведущая реалити-шоу Ольга Бузова регулярно «попивает». Он упрекнул Бузову в злоупотреблении спиртным в интервью YouTube-проекту «Алена, блин!»

«Я думаю, что она попивает, это мягко сказано. Думаю, что там расход уже, как у "Крузака" (автомобиля Land Cruiser — прим. «Ленты.ру») — 20 литров на 100 километров!» — отметил он.

По словам Солнцева, пристрастие ведущей заметно при личном общении. «Передо мной уже очень несвежее лицо. Я же вижу, с этим человеком три года прожил, и потом она была моей ведущей. Я же вижу это измененное сознание, оно есть», — добавил гость шоу.

Он подчеркнул, что чрезмерное употребление алкоголя Бузовой «чувствовалось еще два-три года назад». «Я это все вижу своими глазами и никто ей не может помочь. Те ее друзья, эти девчонки, она им вообще не нужна. Это даже не друзья», — заключил Солнцев.

В июле 2020 года сообщалось, что Бузова появилась в пьяном виде в вечернем эфире «Дома-2». Ведущая этого не скрывала и заявила, что «позволила себе выйти на лобное место с ярким блеском в глазах».

Еще раньше, в сентябре 2018-го, в сети появилось видео, на котором Бузова, по виду нетрезвая, предлагала попутчикам выпить, а получив отказ, ответила: «Всем спать!»

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