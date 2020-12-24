Бывший участник «Дома-2» оценил шансы на возрождение реалити-шоу

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев оценил вероятность того, что реалити-шоу может получить вторую жизнь. О шансах на возрождение передачи он рассказал в интервью изданию «Телепрограмма».

Солнцев отметил, что слышал про возможный переезд «Дома-2» на телеканалы «Пятница» или «Перец», однако сомневается, что это возможно из-за высокой стоимости съемок проекта. По словам бывшего участника, каждая серия обходится создателям в целое состояние.

«При всем моем уважении к вышеупомянутым каналам, с которыми я время от времени сотрудничаю, у них просто не хватит денег содержать такой проект. И они сами это понимают», — сказал Солнцев. Он добавил, что «Дом-2» вряд ли сможет существовать и на какой-то видеоплатформе, потому что не является художественным фильмом.

По словам телезвезды, никто до сих пор не знает, есть ли надежда на возрождение шоу. Солнцев считает, что если бы появился хотя бы намек про переезд реалити-шоу на другую платформу, то об этом бы уже узнали.

«Мне казалось, что финал шоу случится уже после моей жизни. Но это произошло, и это было ожидаемо. Только людей жалко. На этом проекте работала куча народа, что им теперь делать и куда идти?» — поделился мыслями о закрытии проекта Солнцев.

Представители ТНТ сообщили о прекращении трансляции «Дома-2» 18 декабря. Причиной закрытия назвали низкие рейтинги программы и отказ рекламодателей от сотрудничества с проектом. За 16 лет реалити-шоу неоднократно осуждали из-за поведения участников программы, которые ссорились и дрались друг с другом. Проект регулярно пытались закрыть общественные деятели и депутаты.

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