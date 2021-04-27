Бузова получила собственное шоу на ТНТ после ухода из перезапуска «Дома-2»

Ведущая и певица Ольга Бузова получила собственное шоу на телеканале ТНТ. Как сообщает StarHit, это произошло после того, как звезда ушла из перезапуска реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю».

«Рабочее название новой программы — "Селебрити". В гости к Бузовой будут приходить звезды российского шоу-бизнеса, кино и спорта и участвовать во всевозможных игровых активностях», — сообщил источник издания.

Отмечается, что параллельно с этими играми гости будут рассказывать истории из личной жизни. При этом коллегу Бузовой по «Дому-2», ведущую Ксению Бородину, в эту программу не пригласили.

Также источник рассказал, что Бузова и Бородина снимают последние выпуски телепроекта «ББ-шоу». Передачу, несмотря на неплохие рейтинги, решили закрыть раньше намеченного срока. «Изначально она должна была просуществовать минимум до июня, однако, планы поменялись, и в начале мая выйдет заключительный выпуск», — уточнил собеседник издания.

В начале апреля появились неофициальные сообщения, что Бузова решила уйти из реалити-шоу после перехода на новый канал. Утверждалось, что против участия Бузовой в проекте могли выступить на ТНТ и что ей якобы заплатили 30 миллионов рублей. Однако другие источники утверждают, что деньги в этой истории не фигурировали. Позже Бузова подтвердила, что отказалась вести перезапуск «Дома-2» на канале «Ю».