Пользователи сети пристыдили Бузову за видео в оголяющем ягодицы наряде

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась видео в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась в ее Instagram.

На размещенных черно-белых кадрах 35-летняя знаменитость босиком поднимается по лестнице в черном боди с длинными рукавами. Волосы Бузовой собраны в высокий хвост. Публикация набрала больше 1,3 миллиона просмотров и почти 130 тысяч лайков.

Пользователи сети пристыдили телеведущую за оголяющий ягодицы образ в комментариях. «Бабе скоро 40, а она до сих пор в трусах бегает», «Оля все голой попой крутит», «Каждый раз показываешь свою ****, неужели нет у тебя маленько стыда?», «От твоего кривляния уже все устали», «Позорище», — негодовали подписчики.

Ранее длина наряда Бузовой на новом фото вызвала споры среди фанатов. Так, она посетила премию «Топ-100 успешных людей России» в бежевом мини-платье с декольте, которое оформлено перьями, узорами и стразами. «Опять юбка выше ушей», — писали ей под фото.